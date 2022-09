"Magia nagości": Coming out przed kamerami. Tego w show jeszcze nie było

"Magia nagości" wróciła z trzecim sezonem. Już w pierwszym odcinku nie brakowało emocji. Drugą wybierającą była Marta, przebojowa kelnerka z Warszawy. Jak się okazało, w programie postanowiła znaleźć odpowiednią partnerkę. - W tym tęczowym świecie kobiet jesteś już od dawna? - zapytała zaciekawiona prowadząca Beata Olga Kowalska. - Od dawna i niedawna... Po prostu, okazało się, że mężczyźni mnie nie kręcą - przyznała bez owijania w bawełnę. - I to jest fajna sprawa, bo moja rodzina jeszcze o tym nie wie... I dowie się z tego programu - dodała. - To pierwszy w historii polskiej "Magii nagości" coming out - podkreśliła gospodyni show.