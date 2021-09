Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zaprosili kamery do nowego domu. Opowiedzieli o zaręczynach

- Zamówiłem ten pierścionek i bardzo długo czekałem. Było w międzyczasie parę fajnych momentów, bo pojechaliśmy nad morze, w góry, a ja cały czas czekałem na ten pierścionek. W końcu, jak dostałem SMS-a, że już jest do odbioru, odebrałem go, wziąłem kwiaty, pojechałem do Marty i od razu się oświadczyłem - relacjonował Bodzianny.