Marta nie znalazła szczęścia w "Rolnik szuka żony". 19-latka mówi, co dalej

Ostatecznie Marta przegrała z Adrianną, której Michał szybko się oświadczył. Ślub, na który została już zaproszona prowadząca "Rolnik szuka żony", ma się odbyć w 2023 r. Choć Marta nie zdobyła serca Michała, to nie ma do niego żalu. Widać to było po odcinku finałowym, w którym chętnie wzięła udział razem z innymi dziewczynami.