Marta Manowska w kampanii Otwartych Klatek. Posypały się komentarze

"Ale jechać do rolnika, który hoduje zwierzęta na mleko/mięso/ jajka i przytulać te biedne maluchy, które wkrótce skończą na talerzu to już jest ok?", "Być twarzą programu o rolnikach i wyjeżdżać z taka petycja to jednak jest konflikt interesów. Czy ja mam świadomość, że kotlety to żyjąca niedawno świnka?" - piszą.