Marta Manowska pochwaliła się, co ostatnio oglądała. Same polskie filmy

Marta Manowska to jedna z ulubionych prezenterek widzów TVP. Z powodzeniem prowadzi kolejne edycje show " Rolnik szuka żony ", a także kolejnego telewizyjnego hitu, "Sanatorium miłości". A to przecież nie wszystko. Manowska ma na koncie przygodę z "The Voice Senior" i reality show "8 wspaniałych".

"'W sztuce i miłości można dać tylko to, co się ma'. Dużo dobrego. Nadrabiam zaległości. W końcu i ja zanurkowała w świat Netflixa. Ale wykorzystałam go po swojemu. Ostatnie dni to: 'Powidoki' Andrzeja Wajdy (cytat u góry) 'Tatarak' Andrzeja Wajdy. I jedna myśl. To jak klasycyzm w sztuce. Te długie sceny, muzyka, obraz, gra aktorstwa. Niedościgniony mistrz".