Nowy rolnik namiesza. "Nie mieliśmy jeszcze nikogo takiego"

Widzowie poznają w nim ośmiu rolników, którzy od tego momentu będą czekać na listy zainteresowanych bliższą znajomością osób. Do programu wejdzie pięcioro z nich, którzy spotkali się z największym odzewem widzów. Marta Manowska już zdradziła, że i tym razem nie zabraknie barwnych osobowości. Zwłaszcza jeden z rolników, jak to ujęła, "może rozbić bank".

W rozmowie z serwisem Plotek.pl Marta Manowska powiedziała co nieco o uczestnikach kolejnej edycji.

"Mamy w tym roku takiego bohatera, że myślę, że nie mieliśmy jeszcze nikogo takiego. To idealny kandydat na męża - inteligentny, oczytany, w niebywały sposób mówi o swoich rodzicach. Drogie panie, jest też przystojny i jakby to powiedzieć, jego gospodarstwo nie należy do najmniejszych. Możemy w tym roku rozbić bank z listami, ja nie napiszę, ale..." - zdradziła prowadząca program.