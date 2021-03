Manowska odrzuciła propozycję TVP. Miała ważny powód

Marta Manowska błyskawicznie skradła serca widzów. Najpierw jako swojska dziewczyna z sąsiedztwa w roli gospodyni "Rolnik szuka żony", a później empatyczna prowadząca "Sanatorium miłości", "Ośmiu wspaniałych" i "The Voice Senior". Unika pozowania na ściankach , nie udziela zbyt wielu wywiadów, nie występuje w reklamach, niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym i na próżno szukać skandali z jej udziałem. Miła, skromna i wzbudzająca ogromne zaufanie. Zamiast przejażdżek Porsche, wybiera wycieczki traktorem. Zamiast pozowania z koleżankami z branży, woli towarzystwo bohaterów swoich programów. Zamiast leżaka na Malediwach, preferuje hamak na polskiej wsi. I jak tu jej nie kochać?

- Nikt nie mówi, że ja bardzo dawno nie dostałam takiej propozycji, aby spróbować swoich sił. Ale każdy z nas ma w telewizji swoją działkę. I to jest potęga tej stacji. (...) Wydaje mi się, że osoba, która prowadzi program, który jednak jest lifestyle’owy, ale w którym pojawiają się też tematy życiowe, codzienne z pogranicza zdrowia i urody - to powinna być osoba sprofilowana w taki sposób, że ma w sobie dużą energię życiową, radość, ma tendencję do budzenia drugiego człowieka. Trochę jest tak, że program poranny nas budzi i zaczyna z nami dzień. Ja się czuję dobrze w tym, gdzie jestem - wyznała w rozmowie z JastrząbPost. Żałujecie?