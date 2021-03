Marta Manowska opowiedziała o mrocznych stronach pracy w TVP

Marta Manowska to jedna z ulubionych prezenterek widzów TVP. Z powodzeniem prowadzi kolejne edycje show "Rolnik szuka żony", a także innego telewizyjnego hitu - "Sanatorium miłości". To oczywiście nie wszystko. Popularna prezenterka ma na koncie również przygodę z "The Voice Senior" i reality show "8 wspaniałych". Jak sama przyznaje, robi to, co kocha najbardziej i cieszy się, że tak wygląda jej życie.