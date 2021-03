Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" w międzynarodowej produkcji. Wystąpili u zdobywcy Oscara

Seniorzy z wynieśli z "Sanatorium miłości" dużo więcej niż miłość – zyskali piękne wspomnienia i nowe przyjaźnie i, oczywiście, popularność. Tę ostatnią skrzętnie wykorzystują – od czasu do czasu pojawiają się chociażby w telewizji. Ale to nie wszystko. Jak się okazuje, para założyła wspólne konto na YouTube, gdzie, jako miłośnicy aktywnego trybu życia, zachęcają widzów do ćwiczenia razem z nimi.

Nie da się ukryć, że Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz nie pozwalają sobie na nudę i co raz podejmują się nowych aktywności. Ostatnio nawet zaliczyli spory sukces. Wystąpili bowiem w międzynarodowej produkcji – w dokumencie Kevina Macdonalda, szkockiego reżysera nagrodzonego Oscarem za dokument "One Day in September" o zabójstwie izraelskich sportowców na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. To nie wszystko – producentem produkcji był sam Ridley Scott.