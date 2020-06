Mark z "Love is blind" zdradzał na potęgę. Jego dziewczyna dowiedziała się o tym przypadkiem

"Love is blind" było swego czasu hitem na Netfliksie. Show jest eksperymentem, podczas którego pary poznają się, ale nie mogą się zobaczyć. Dążą do tego, by wybrać dla siebie żonę/męża. Dopiero po oświadczynach mogli się zobaczyć i zamieszkać ze sobą, by ostatecznie wziąć ślub przed kamerami. Jessica i Mark byli jedną z par, które połączyły się "w ciemno".