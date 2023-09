Mariusz Szczygieł podsumował Danutę Holecką. Mówi o niezmierzonym sługusostwie

- Bajkopisarzem pan Grodzki nie jest dlatego, że talentem szczególnym się do tej pory nigdy nie wykazał, natomiast kłamcą i to takim do potęgi "entej" na pewno tak. Na dobrą sprawę mógłbym powiedzieć, że pan Grodzki powinien tutaj wystąpić z jednym takim eksponatem mianowicie kopertą przyklejoną do czoła z napisem: "Jestem łapówkarzem" - komentował minister sprawiedliwości, nawiązując do oskarżeń podległej mu prokuratury wobec polityka PO.