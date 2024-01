Mariusz Szczygieł ma dostać nowy program w TVP. "Nie wrócę do żadnego show"

Mariusz Szczygieł zamieścił niedawno wpis na Instagramie, którym dał jasno do zrozumienia, że nowa władza TVP zaprosiła go do współpracy. Reportażysta był przed laty związany z Polsatem. Nie chce zdradzać szczegółów nowego projektu, ale twierdzi, że nie będzie to talk-show.