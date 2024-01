Wylecieli z "PnŚ". Widzowie TVP jeszcze ich zobaczą

Mowa o kolejnej edycji "The Voice Kids", w którym to programie Kammel jest prowadzącym od samego początku, a Nowakowska dołączyła do niego w trzecim sezonie (zastąpiła Barbarę Kurdej-Szatan). 24 lutego na antenie Dwójki ruszy siódma edycja wokalnego talent show. Odcinki zostały nagrane już w zeszłym roku, więc Kammel i Nowakowska siłą rzeczy "wrócą" na antenę. Nie wiadomo, w jaki sposób nowa władza w TVP rozwiążę sprawę finału "The Voice Kids", który jest transmitowany na żywo.