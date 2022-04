Marina Owsiannikowa była twarzą propagandy Kremla. Teraz przeprasza w niemieckiej gazecie

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się przedruk z niemieckiego "Die Welt", gdzie Marina Owsiannikowa szczegółowo opisuje zarówno to, jak wyglądała jej wieloletnia praca dla kremlowskich mediów oraz to, co spowodowało, że nagle zdecydowała się opowiedzieć po stronie prawdy. Padają także słowa skruchy za to, co przez lata robiła.