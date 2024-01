Marianna Schreiber na Marszu Wolnych Polaków. "Marianki się boją". Nie zabrakło też Patyry z TVP

Protest Wolnych Polaków, organizowany przez opozycję, odbył się 11 stycznia i zgromadził wiele osób z całej Polski. Wielbiciele PiS-u przyjeżdżali do stolicy autokarami, a o wycieczkach do Warszawy, organizowanych w celu obrony polskości, mówili nawet księża w kościołach. Efekt? Na ulicach zaroiło się od ludzi z biało-czerwonymi flagami. Według różnych doniesień w manifestacji wzięło udział od 100 do 300 tys. osób.