Maria z "Sanatorium miłości" o śmierci brata. "Zadzwonił przed śmiercią"

Doszło do najgorszego, brat Marii popełnił samobójstwo

- Kolega zadzwonił i mówi: chyba Tomek nie żyje. Ja mówię: jak to nie żyje?! Było pogotowie, wzięli go na sekcję i prawdopodobnie zażył jakieś tabletki. Do dzisiejszego dnia nie znam powodu. Tajemnica idzie do grobu. Bardzo mi go brakuje - powiedziała kobieta.