"Rachunki grozy". TV Republika pokazała wyliczenia widza

Pojawił się też pierwszy "rachunek grozy" obliczony, jak twierdzi dziennikarz TV Republika, przez jednego z widzów: - Otrzymaliśmy jeden z takich rachunków. Do tej pory w sezonie grzewczym, od października do kwietnia, za gaz płacił około 5 tys. złotych, a teraz będzie musiał przeznaczyć na to nawet 8 tys. złotych. Nasz widz boi się, że nie będzie go na to stać i poważnie zastanawia się, czy nie będzie musiał zimą ograniczyć ogrzewania.