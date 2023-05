Marek Kaliszuk pomógł komuś uratować życie. Został dawcą szpiku

Z rozbrajającą szczerością stwierdza też, że nie spodziewał się, że to wywoła w nim tak wielkie emocje. "Mój zawód to praca na emocjach, a życie (jak u każdego) to totalny emocjonalny rollercoster. Jednak NIGDY(!) nie czułem się tak, jak podczas oraz tuż po oddaniu moich komórek krwiotwórczych. Trafiły one do osoby chorej na białaczkę. (…) Nie da się tego porównać do czegokolwiek innego, bo czyjeś życie było w moich rękach. I to dosłownie. Waliło mi serce, strach przeplatał się z euforią, a nadzieja z obawami i poczuciem misji" - dodaje.