Ktoś się w niego wcielił. Krawczyk nie może wyjść z podziwu

Michał Meyer, który zaskoczył swoją kreacją Krzysztofa Krawczyka , zachwycił jurorów programu " Twoja twarz brzmi znajomo ". Mężczyzna pojawił się na scenie jako szósty, wykonując klasyczną polską pieśń "Hej sokoły". To właśnie ten występ zagwarantował mu zwycięstwo w odcinku. Małgorzata Walewska nie mogła wyjść z podziwu: – Jestem pod takim wrażeniem twojego występu, że aż mi głupio, bo mam takie nieodparte wrażenie, że mam do czynienia z oryginałem, aż mnie się język plącze.

Występ Meyera skomentował na Facebooku sam Krzysztof Krawczyk: "Panie Michale wspaniałe się pan wczuł w moją fizyczność i osobowość! I tylko mam taką refleksję przykrą, że kiedy nagrałem te polskie perełki spadł na mnie hejt, że łapię się za piosenki rodem z biesiady! I co z tego? Najważniejsze żeby trafiało do ludzkich serc! A to są piosenki z serca i dla serca!".