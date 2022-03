Marcjanna Lelek zaskoczy wszystkich. Gwiazda "M jak miłość" pokaże zupełnie inne oblicze

"Ninja Warrior Polska" to kolejna wersja hitu z japońskiej telewizji, który doczekał się edycji w wielu krajach na całym świecie. W Polsce jest on realizowany na zlecenie Polsatu. Pierwsza edycja zadebiutowała w 2019 r. i wtedy każdy odcinek przyciągał średnio 1,4 mln widzów. Po czterech edycjach ten wynik spadł do ok. 1 mln.