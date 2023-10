Marcin Wójcik zaskoczył wyznaniem. Kabareciarz zrezygnował z wielkich pieniędzy

- Rzadko do siebie też dzwonimy. Nie jeździmy razem na wczasy, więc sobie odpoczywamy od siebie - mówił założyciel Ani Mru-Mru, który uważa to za bardzo zdrowy i korzystny układ. Bo choć na scenie są zgranym zespołem od ponad dwóch dekad, to już po kilku latach wspólnej działalności doszło do "zmęczenia materiału" i trzeba było coś zaradzić.