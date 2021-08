Co za stylizacja! Prokop pokazał, jak wyglądał przed laty. Pamiętacie?

"Przybywam z przeszłości, aby życzyć wam dobrego weekendu. U mnie Andrzej Wajda właśnie otrzymał Oskara, powstało gadu-gadu oraz zakończono produkcję fiata 126p, zaś zespół The Dandy Warhols rozwalił system płytą "Thirteen Tales from Urban Bohemia". Trzymajcie się tam, w tych waszych pokręconych czasach", pisze na Instagramie. Odgadniecie, który to rok?