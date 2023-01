Marcin Miller spotkał Ninę Tyrkę. Wiadomo, co teraz robi tancerka

Nina Tyrka poznała Agustina Egurrolę na castingu do "Tańca z gwiazdami". Parę połączyła wspólna pasja do tańca. Ich związek nie należał jednak do spokojnych. W dodatku był bardzo medialny. Jego owocem jest córka Carmen, która przyszła na świat w 2008 r. Dziecko nie scementowało ich związku i w końcu zdecydowali się rozstać. Kobieta wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania w 2015 r., a rok później zrezygnowała z pracy w telewizji.