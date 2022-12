Marcin Meller i jego internetowa zbiórka. Jak mu idzie?

Niecały miesiąc przed planowaną premierą dziennikarz ma 158 wspierających, co przekłada się na wpłaty w wysokości 4 459 zł miesięcznie. To jednak za mało. Jak zamierza rozwiązać ten problem? Meller przyznaje w Wirtualnych mediach, że chce szukać sponsorów swojego nowego pomysłu. Myśli również o oszczędnościach - na przykład nagrywaniu dwóch odcinków jednego dnia. Póki co zamierza dokładać do projektu ze swoich oszczędności. Czy uda mu się zrealizować swój zamysł? Tego dowiemy się wkrótce.