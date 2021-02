Marcin Kołodyński zginął 20 lat temu. Dorastał na oczach widzów

Marcin Kołodyński był dziecięcą i młodzieżową gwiazdą i znajdował się na prostej drodze do kontynuowania kariery w dorosłym życiu. Zaczął bardzo wcześnie i jak na swój wiek osiągnął naprawdę wiele. Był lubiany przez widzów, ceniony za profesjonalizm i naturalny wdzięk. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii – wymarzony prezenter programów dla młodzieży, który świetnie sobie radził również jako aktor. Taki obraz żyje w pamięci wielu widzów nawet 20 lat po śmierci Kołodyńskiego.

Urodził się w Warszawie 17 kwietnia 1980 r. Przed kamerą stanął w wieku 8 lat, gdy reżyser telewizyjny dostrzegł wielki potencjał w bystrym chłopcu. Kołodyński skorzystał z zaproszenia do programu "5-10-15" , gdzie zadomowił się aż na 10 lat.

Pracę w telewizji musiał pogodzić z nauką szkole podstawowej, a następnie w stołecznym LO nr XXXIV. To tam uczyły się takie osobistości jak reżyser Feliks Falk, siatkarz Karol Kłos czy aktorka Joanna Jabłczyńska. Marcin Kołodyński dołączył do grona znanych absolwentów, a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrał kierunek dziennikarski, choć dyplom nie był mu do niczego potrzebny.