Marcelina Zawadzka znowu zachwyca. Tym razem w kusej sukience

Marcelina Zawadzka wywodzi się z modelingu i konkursów miss piękności. W 2003 zdobyła tytuł Miss Malborka Nastolatek, a kilka lat później wygrała w Miss Polonia i trafiła do finałowej szesnastki w Miss Universe. Po tamtym sukcesie w 2012 r. skupiła się na pracy w telewizji. Była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie", ale kilka miesięcy temu usłyszała zarzuty związane z aferą finansową .

Od tamtego czasu coraz częściej udziela się na Instagramie. Ostatnio wrzuciła zdjęcia z sesji w czarnej mini. "Mała czarna to też pyszne espresso i obie te rzeczy są moim 'must have'. Czarna mini sukienka, Jest tak bardzo uniwersalna, że wystarczy tylko zmieniać dodatki jak: szpilki, biżuteria, żakiet, ramoneska, glany i można korzystać z niej prawie zawsze" – zachwycała się Zawadzka w reklamowym wpisie.