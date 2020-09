Marcelina Zawadzka znów spotkała się z krytyką. Internauci jej nie odpuszczają

W ostatnich tygodniach Marcelina Zawadzka nie może narzekać na nadmiar zawodowych obowiązków. Mimo zapewnień, że mimo tzw. afery podatkowej, modelka zostaje w TVP, wciąż nie pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Fani nieustannie pytają Zawadzką w mediach społecznościowych o to, kiedy znów poprowadzi poranny program telewizyjnej Dwójki. Ona jednak unika odpowiedzi. Co prawda, Zawadzka pojawiła się ostatnio na prezentacji ramówki Telewizji Polskiej, wystąpiła też w najnowszym spocie promującym "Pytanie na śniadanie". Kiedy jednak wróci do regularnych występów w programie, wciąż nie wiadomo.