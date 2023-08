Marcelina Zawadzka o telewizji śniadaniowej: "To nie jest praca dla każdego"

- Jak jesteś w programie na żywo, to masz cały czas akcję, jesteś na wysokich obrotach. Bardzo dużo zajmuje ci przygotowanie. Ja zawsze chciałam być jak najlepiej przygotowana. Musisz wszystko wiedzieć o rozmówcy, później wychodzić z niewiedzy, czyli pytać tę osobę i dać jej pole do mówienia, do popisu [...] - mówiła Zawadzka, zaznaczając jednocześnie, że nie każdy to lubi.