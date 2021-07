Manuela Michalak 20 lat później. Co teraz robi?

- Zawsze to powtarzam, że pobyt w Domu Wielkiego Brata był dla mnie ogromną przygodą. W takich kategoriach cały czas to rozpatruję. Już jako dziecko chciałam być na okładce jakiejś gazety. A kiedy byłam w "Big Brotherze" to marzenie się spełniło. Mój tata skrupulatnie kupował wszystkie gazety, na których byłam na pierwszej stronie. Kiedy wróciłam do domu, to czekały na mnie oprawione w ramkach. Wiszą do dziś w moim korytarzu – wyznała Manuela.