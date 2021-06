Andrzej Sołtysik wspomina pracę w "Big Brotherze". Jego żona napisała o tym magisterkę

- Ta skala produkcji, realizowanej za miliony złotych, była ogromna. Dla mnie bardzo ekscytujące były niedzielne wydania show tzw. Ringi. W scenariuszu zawsze znajdował się taki 52. punkt, w którym miałem napisane: "Łączy się z domem, buduje napięcie". To była ta chwila, kiedy mówiłem, kto odchodzi z "Big Brothera". Zdecydowanie najważniejszy moment programu, do którego przygotowywałem się dwa dni, żeby naprawdę zbudować w widzach to napięcie. Przez te kilka minut miałem wrażenie, że "I got the power!", bo ogląda nas kilka milionów ludzi i właśnie ten czas na antenie trzeba dobrze rozegrać - powiedział w rozmowie z dziendobrytvn.pl.