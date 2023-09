Paskowy "odleciał". Przekłamał wypowiedź ekspertki

Widzowie mogli wyraźnie usłyszeć z ust lekarki, że wyników badań nie można odnieść do ludzkich matek, dzieci i wnuków, bo nie przeprowadzano jeszcze takich eksperymentów na człowieku. Paskowemu nie przeszkodziło to jednak w zamieszczeniu kłamliwego hasła: "To, co w czasie ciąży je kobieta, ma wpływ na jej dzieci i wnuki".