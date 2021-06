Maneskin oddali nagrodę od Polsatu. Jest oświadczenie

Dyskusja rozgorzała głównie wokół niezręcznego wręczenia – prowadzący festiwal zwracali się do artystów po polsku, przez co zaskoczony zespół sprawiał wrażenie zmieszanego. Internauci komentowali później nie szczędząc krytyki, że Maneskin nie wiedzieli, za co otrzymują nagrodę, a kryształowe serce zostało im praktycznie wepchnięte do rąk.