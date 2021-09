"Mam talent": Chylińska łapała się za głowę. Jurorzy mieli dość wokalnych popisów

Kacper Jóźwiak ze Zgierza nie miał wykształcenia muzycznego, ale marzył o karierze wokalnej. Jego discopolowy popis przed jurorami i publicznością szybko jednak został przerwany. Nie lepiej poradził sobie Mateusz Fusiarz, który zaprezentował "dawną piosenkę". Jan Kliment zaprosił go do czeskiej Pragi, by przekonał się, jak tam wykonuje się takie utwory.