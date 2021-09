"Mam Talent": Agnieszka Chylińska przerwała występ uczestnika. Nie mogła go słuchać

Wywarcie takiego wrażenia na jurorce, szczególnie śpiewając i to jej piosenkę, to nie lada sztuka. Zwłaszcza, że nie tak łatwo zachwycić Agnieszkę Chylińską. Bardzo łatwo zaś wyprowadzić ją z równowagi, szczególnie wtedy, kiedy mimo chęci, nie radzi sobie wokalnie. Uczestnik, który postanowił zaśpiewać piosenkę Franka Sinatry, "Fly Me to the Moon", ewidentnie sobie nie radził.