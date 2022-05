Małżeństwa zawarte w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" są nieważne? Prawnik wyjaśnia

Mimo to zawarcie małżeństwa w takim przypadku może być postrzegane jako działanie na granicy prawa. Wszystko przez kolejny zapis z art. 5 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówiący o tym, że "kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, musi odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 4, a w razie wątpliwości zwróci się on do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte".