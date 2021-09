Żona Małysza wraca do domu. "Dała radę sama przez 1,5 miesiąca"

Sama Iza mówiła przed odpadnięciem z programu, że kondycyjnie daje radę, ale "nogi dają się we znaki". Do tego doszły przygotowania do ślubu córki, co też odbiło się na jej treningach ("Mało mieliśmy czasu na przygotowanie tańca"). Biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności, Iza Małysz była dumna, że udało jej się przejść do następnego odcinka. Ale w ostatnim widzowie nie dali jej kolejnej szansy.