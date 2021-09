Iza Małysz narzeka na ból stóp. Wszystko przez ostre treningi w "Tańcu z gwiazdami"

Iza Małysz póki co dobrze radzi sobie w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej bliscy na pewno są dumni. Szczególnie że żona Adama Małysza nigdy wcześniej nie miała do czynienia z profesjonalnymi treningami. Nagle musi poradzić sobie z dużym wysiłkiem - ćwiczenia rozciągające, rozgrzewki i po kilka godzin tańca dziennie. A to wszystko każdego dnia od 1,5 miesiąca.