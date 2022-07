Malwina Wędzikowska po 8 latach odchodzi z "Tańca z gwiazdami". "Produkcja pomogła mi podjąć tę decyzję"

– Jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie. Ten projekt ukształtował mnie jako człowieka, wzmocnił mnie i nauczył dbania o siebie, ponieważ w programie kompletnie nie było na to czasu. Jestem poruszona, gdy myślę o tym jakie zaufanie dostałam od stacji Polsat, pani dyrektor Niny Terentiew i reżyser Agaty Lipnickiej-Modrzejewskiej, która nigdy nie straciła do mnie cierpliwości i pozwoliła mi robić ten projekt po swojemu – mówi Wędzikowska.