Z kim w "Tańcu z gwiazdami" zatańczy Jacek Jelonek? To może być zaskoczenie!

Wielu fanów "Tańca z gwiazdami" zadaje sobie pytanie, który z naszych tancerzy będzie partnerował Jackowi. Okazuje się, że odpowiedź nie jest taka oczywista. Jak dowiedział się serwis WP Gwiazdy, jest bardzo prawdopodobne, że partnerem Jacka będzie tancerz, który na czas programu przyleci do nas zza granicy. Mówi się, że będzie to mężczyzna na co dzień mieszkający i rozwijający swoją taneczną karierę w Wielkiej Brytanii.