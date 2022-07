Czy Piasek wróci do "Tańca z gwiazdami"? Wszystko jasne

Piasek zadebiutował jako juror "Tańca z gwiazdami" jesienią 2021 r. Wcześniej oceniał uczestników programów TVP "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Jednak po tym, jak na Instagramie pojawił się filmik z jego urodzin, na którym wykrzykiwał antyrządowe hasła, Telewizja Polska postanowiła zrezygnować ze współpracy z muzykiem. 2021 r. był dla Piaska przełomowy również dlatego, że po wielu latach postanowił dokonać coming outu i wyjawić, że od wielu lat ma partnera. Z pewnością tę decyzję ułatwiło zerwanie współpracy z TVP.