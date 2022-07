Kto będzie jurorem w "Tańcu z gwiazdami"? O stołek walczą Kaczorowska i Hakiel

Wszystko wskazuje na to, że to będzie jedna z ciekawszych edycji "Tańca z gwiazdami". Produkcja show zadbała, by na długo przed premierą było o niej głośno. Na giełdzie nazwisk pojawiły się te naprawdę duże, jak Małgorzata Rozenek (która wbrew doniesieniom nie odchodzi ze stacji) czy Magda Mołek. Ich udział byłby niemałą gratką.