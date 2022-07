Wiadomo, z kim zatańczy Rutkowski. Nie będzie mu łatwo znaleźć czas na treningi

- Praktycznie mam jeszcze miesiąc na to, aby poświęcić go w całości dla rodziny i dla tego, co robię na co dzień. A w planie mam jeszcze wyjazd na Zanzibar - oczywiście służbowy, wyjazd do Wietnamu, do Tajlandii, do Meksyku. Nie wiem, jak to zrobię, ale będę musiał się sprężać, żeby to wszystko było najlepiej i najszybciej poukładane - stwierdził.