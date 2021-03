Malowanie twarzy na czarno w Polsacie to rasizm? Czarnoskóry Polak: "bez przesady, to tylko rozrywka"

W programie ”Twoja twarz brzmi znajomo” w Polsacie polscy celebryci przebierają się za gwiazdy estrady i wykonują ich piosenki. Wśród osób naśladowanych może być Madonna, CC Catch, Billie Ellish czy Urszula, ale może to być Tina Turner, Stevie Wonder , Whitney Houston czy Beyonce.

Ugwu: - Bez przesady. Mnie takie zachowanie nie razi ani nie obraża. Rozumiem kontekst: jest to show-biznes, program rozrywkowy. Ten program ma bawić ludzi. Przecież biali aktorzy nie przebierają się w tym programie tylko za czarnych, prawda? Przebierają się też za białych. Jak rozumiem, nie robią tego, żeby czarnych obrazić, upokorzyć czy z nich szydzić, a jedynie, aby się do nich upodobnić fizycznie. Trudno być białą Tiną Turner, Rayem Charlesem czy Billym Withersem.

Ugwu kontynuuje: - Nie idźmy więc za daleko. To szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. To, że artysta jest czarny czy biały czy żółty nie ma tu znaczenia. Każdy artysta jakoś wygląda i trzeba się do niego czy niej w tym programie upodobnić. Nie dajmy się więc zwariować.