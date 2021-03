Gałuszewska tłumaczy się z udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Blackface to styl teatralnego makijażu, który narodził się w USA pod koniec XIX wieku. Biali ludzie malowali wówczas swoje twarze na czarno i zachowywali się w sposób utwierdzający krzywdzące stereotypy dotyczące osób czarnoskórych. Obecnie blackface jest uważany za symbol opresji czarnych niewolników i nikt w USA nie ośmieliłby się pokazać takiego makijażu w przestrzeni publicznej. W Polsce jest jednak nieco inaczej.

Nie wszystkim spodobał się ten występ. Ze strony internautów padły oskarżenia o blackface. Produkcja jednak nie widzi w tym niczego złego: "Drodzy Widzowie, jesteśmy bardzo zaskoczeni liczbą negatywnych komentarzy pod adresem programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Polska edycja, postrzegana jako wzorowa za granicą, zawsze stara się pokazać świetne wykonania, które starają się być jak najbliżej oryginału. To idea znana na całym świecie. Twórcy i uczestnicy wszystkich poprzednich serii programu zawsze mieli na myśli jedno - jak najdokładniej (wokalnie, ruchowo i wizualnie) odtworzyć wielkie gwiazdy muzyczne polskiego lub obcego pochodzenia. Nad tym procesem czuwa zespół profesjonalistów, którzy przygotowują artystę do wykonania" – napisano na Instagramie.

Teraz do afery odniosła się Marta Gałuszewska. W rozmowie z portalem Jastrząb Post powiedziała: - Zdecydowałam się wziąć udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ponieważ dla mnie ta formuła to przede wszystkim uhonorowanie talentu oraz tribute dla artystów, których miałam przyjemność odwzorować. Podejmując się każdego wyzwania w programie, pochodzenie żadnej z wylosowanych postaci nie miało dla mnie znaczenia. Uważam, że rasizmem byłoby wykluczenie z formuły światowych artystów ze względu na kolor ich skóry i ograniczenie się tylko do wykonawców, którzy mają jaśniejszą cerę.