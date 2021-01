Małgorzata Tomaszewska domyślała się ciąży Idy Nowakowskiej. Ma dla niej dobrą radę

Gwiazdy, które stanęły "za życiem" i są przeciwko protestom

Ida Nowakowska od dłuższego czasu przygotowywała się do bycia mamą. Z jej mężem Jackiem Herndonem od 2015 r. żyli na odległość - ona w Polsce, on w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku mężczyzna postanowił przenieść się do ojczyzny ukochanej. Pomogło im to podjąć decyzję o powiększeniu rodziny.