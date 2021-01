Ida Nowakowska pokazała męża. Ich sesja podbija sieć

Ida Nowakowska będzie mamą i to całkiem niedługo. Tancerka i prezenterka TVP w końcu otwarcie przyznała, że jest w ciąży i to już w szóstym miesiącu. Wygląda więc na to, że wiosną nie zobaczymy jej w "Pytaniu na śniadanie". Wówczas bowiem gwiazda będzie zajęta opieką nad noworodkiem. Nowakowska o ciąży najpierw opowiedziała w show TVP 2 - na żywo, a później na swoim instagramowym profilu. "Dziękujemy z całego serca za wszystkie życzenia!" - napisała, dodając zdjęcie z wpatrzonym w nią mężem.