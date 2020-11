Ida Nowakowska przypodobała się TVP. "Jest wymarzoną gwiazdą"

"Nie da się jednak ukryć, że ostatnimi wypowiedziami Ida mocno zapunktowała i jeśli ktoś miał do tej pory wątpliwości, czy jest ulubienicą kierownictwa, to teraz nie ma już absolutnie żadnych. To dla nich wymarzona gwiazda. Spokojna, religijna, notuje dobre wyniki i opinie wśród widzów. Jeśli są do obstawienia kolejne programy czy prowadzenie imprez, Ida jest pierwszym wyborem" - zdradziło serwisowi Plotek.pl źródło związane z TVP.