Tomaszewska przyznaje: jeśli to będzie konieczne, zmieni synowi imię

Tomaszewska, prezenterka "Pytanie na śniadanie", chroni swoje życie prywatne. Nie pokazuje zbyt często swojej rodziny w mediach społecznościowych, choć ostatnio zrobiła kilka wyjątków. Jeszcze do niedawna była przekonana, że nie powinna pokazywać zdjęć, na którym widać jej synka. Wszystko to, by chronić jego prywatność i nie fundować mu przykrych komentarzy, które mógłby o sobie przeczytać, gdy dorośnie.