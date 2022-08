Małgorzata Rozenek na casting przyniosła stringi. Tak oczarowała Miszczaka

W czwartek podczas konferencji ramówkowej TVN oficjalnie potwierdzono, że Małgorzata Rozenek dołącza do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Wraz z Krzysztofem Skórzyńskim będą szóstą parą gospodarzy porannego programu. Tym samym spełnia się to, co Rozenek sama zapowiedziała Edwardowi Miszczakowie już ponad 10 lat temu. Portal wirtualnemedia.pl przypomniał jej drogę do telewizyjnego sukcesu, publikując obszerną sylwetkę gwiazdy.