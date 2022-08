Ewa Drzyzga szczerze o odejściu Edwarda Miszczaka z TVN. Żadnych wątpliwości

Ewa Drzyzga uważa Edwarda Miszczaka za swojego mistrza. To on ściągnął ją, jako młodą absolwentkę rusycystyki, do radia, a potem do telewizji. Ich drogi zawodowe rozeszły się w czerwcu, kiedy Miszczak zdecydował się opuścić TVN. Dziennikarka jednoznacznie oceniła tę decyzję.